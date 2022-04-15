Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

15.04.2022 12:00
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu sattığı öne sürülen A.Ö. ve B.T'nin adreslerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde, 20 sentetik hap, 1,10 gram sentetik uyuşturucu, 3,29 gram esrar, 43 kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız tabanca, tüfek ve silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Polis, A.Ö. ve B.T. ile bu kişilerden uyuşturucu aldıkları iddia edilen B.B. ve A.M.S'yi yakaladı.

Gözaltındaki 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama Mersin'de kamyonun iki midibüse çarpması sonucu 5 kişi yaralandı Mersin'de kamyonun iki midibüse çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Uyuşturucu, Cumhuriyet, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
12:05 Dünyada çok az bulunan 'Karabaşlı çulha' Türkiye'de ilk kez görüldü
12:01 ABD Başkanı Joe Biden'dan gündem olan hareket! Konuşmasını yapıp boşlukla tokalaştı
12:00 Alkol yüzünden parmakları kesilmişti! Nejat İşler, fazla alkolün etkisiyle yerde yuvarlandı, kameramanlara el hareketi çekti
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
11:57 Eşini 28 bıçak darbesiyle katleden cani koca, ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
11:50 Ünlü kozmetik markasının Arapça kataloğu tepki çekti! Sosyal medyada boykot çağrısı yapıldı
11:49 Mesut Özil'i üzecek karar! Fenerbahçe'de kaptanlığa Mert Hakan Yandaş getirildi
11:35 Tahıl, yağ, kömür ve demir yüklü 22 Türk gemisi günlerdir Ukrayna'da bekliyor! Bakan açıkladı: o gemileri almamız gerekiyor
11:29 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları dünyaya geldi
11:15 Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Cyle Larin, Fenerbahçe'ye önerildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 12:18:55. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement