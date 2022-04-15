Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu sattığı öne sürülen A.Ö. ve B.T'nin adreslerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde, 20 sentetik hap, 1,10 gram sentetik uyuşturucu, 3,29 gram esrar, 43 kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız tabanca, tüfek ve silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Polis, A.Ö. ve B.T. ile bu kişilerden uyuşturucu aldıkları iddia edilen B.B. ve A.M.S'yi yakaladı.

Gözaltındaki 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.