Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mezitli, Silifke, Tarsus ve Mut ilçelerinde Hint keneviri yetiştirdikleri ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, 4 ilçede düzenledikleri operasyonda 5 kişiyi yakaladı.

Zanlıların adreslerinde 351 kök Hint keneviri ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.