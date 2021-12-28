Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Mezitli ve Akdeniz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda şüpheli bir otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada arabanın torpido kısmında özel bir sistemle açılır kapanır bölme tespit etti.

Ekipler bu bölmede ve çeşitli adreslerde bir miktar esrar ve eroin, 124 gram kokain, 690 uyuşturucu hap, uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen 7 şişe sıvı, ikişer hassas terazi, tabanca, şarjör ve 11 dolu fişek ele geçirdi.

Operasyon kapsamında H.A, S.Ü, M.A, K.U, H.A. ve P.Ş. gözaltına alındı.