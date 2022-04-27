Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

27.04.2022 16:35
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Mersin'de, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sokakta uyuşturucu satan zanlılara yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin takibi sonucu "torbacı" olarak tabir edilen 6 şüphelinin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erdemli ve Mezitli ilçelerindeki adreslere düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı. Adreslerde, 1 kilo 780 gram esrar, 246 gram sentetik uyuşturucu, 142 uyuşturucu hap, 640 kök kenevir, 4 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirdi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı Kütahya'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi Kütahya'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu, Jandarma, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
16:19 Erdoğan'ın "Maskelerinizi çıkarın" isteğini yerine getirmeyen profesör sosyal medyada gündem oldu!
16:16 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a pazar ziyaretinde domates fırlattılar
16:15 DSÖ'den Kinder açıklaması: 11 ülkeden toplam 151 vaka bildirildi
16:12 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi! "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklanmıştı
16:11 Murat Boz, terini sildiği havlusunu, hayranlarına fırlattı! Konser alanı adeta savaş alanına döndü
15:52 Bülent Arınç'tan adaletle ilgili ayetli paylaşım: Bir mümin olarak her işimizde adaletli olmalıyız
15:45 CHP'den DEVA Partisi'nin seçim kararına yorum: Kendi pozisyonlarını açıklama doğrultusunda kıymetlidir
15:36 Babacan 6'lı masa hakkında konuştu: Bugüne kadar vermiş olduğumuz bütün sözlerin arkasındayız
15:25 Son 4 ay içinde en çok haberlere konu olan komedyenler açıklandı! İlk sırada Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar yer aldı
15:07 DEVA Partisi lideri Babacan'ın 6'lı masa ile ilgili açıklaması ses getirdi! Sosyal medyada yorum yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 16:41:21. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement