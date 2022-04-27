Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika

Mersin'de, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sokakta uyuşturucu satan zanlılara yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin takibi sonucu "torbacı" olarak tabir edilen 6 şüphelinin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.
Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erdemli ve Mezitli ilçelerindeki adreslere düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı. Adreslerde, 1 kilo 780 gram esrar, 246 gram sentetik uyuşturucu, 142 uyuşturucu hap, 640 kök kenevir, 4 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirdi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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