Uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı

Mersin'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 12 kilo 225 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 8 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 12 kilo 225 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 8 zanlı gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirmeyi planlayan şüpheliler takibe alındı. Akdeniz ilçesinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, narkotik köpeğinin bir evdeki giysi dolabına tepki vermesi üzerine inceleme yaptı. Dolaptaki bavulu açan polis, 24 parça halinde 12 kilo 225 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

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