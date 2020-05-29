Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Mersin'de uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'nde iki şüphelinin uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında şüphelilerin adreslerini tespit eden ekipler, belirlenen yerlere operasyon düzenledi.

İki şüpheliyi yakalayan ekipler, yaptıkları aramalarda 50 gram uyuşturucu, bir ruhsatsız tabanca ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 305 lira ele geçirdi.

Şüphelilerden biri sağlık kontrolünün ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken diğeri gözaltına alındı.