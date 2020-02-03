Son Dakika › Güncel › Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
6 saat önce
Mersin'de Erdemli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:50 Kaynak: AA
Mersin'de Erdemli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, bir şüphelinin Adana'dan sentetik uyuşturucu getirerek ilçede satış yapacağı bilgisine ulaştı.
Teknik takibe alınan şüpheli Tömük Mahallesi'nde yakalandı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 142 sentetik hap, 5 gram esrar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Son Dakika Rusya bağlantılı suç çetesine nefes kesen operasyon kamerada! İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Rusya, rejimi kontrol etmezse harekete geçeriz Erzurum'daki CHP İl Kongresi'de arbede çıktı, başkan adayı salondan çıkarıldı Erzincan'da kar maskeli hırsız, mağdurların komşusu çıktı