Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Mersin'de Erdemli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı, System.String[]

Mersin'de Erdemli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, bir şüphelinin Adana'dan sentetik uyuşturucu getirerek ilçede satış yapacağı bilgisine ulaştı.

Teknik takibe alınan şüpheli Tömük Mahallesi'nde yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 142 sentetik hap, 5 gram esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:50 Kaynak: AA
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