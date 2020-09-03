Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Bozdoğan Mahallesi'nde bir kişinin evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekiplerin adrese düzenlediği operasyonda şüpheli gözaltına alındı.
Evde yapılan aramada bir miktar kubar esrar, kurutulmaya bırakılmış 20 kök Hint keneviri, uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek ve 1 tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 18:57 - Kaynak: AA
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