Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
16.12.2020 16:45
Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı idda edilen bir şüphelinin adresine operasyon düzenledi.
Ekipler şüpheliyi gözaltına alırken, adreste yapılan aramada bir miktar esrar ve 120 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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