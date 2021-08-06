Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ve Tarsus'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramada 2 bin 500 gram kurumaya bırakılmış kenevir, 40 gram kenevir tohumu, 1175 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 76 tabanca fişeği ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.