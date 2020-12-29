Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 zanlıdan 5'i tutuklandı - Son Dakika

Adreslerdeki aramalarda, 500 gram esrar, 30 gram metamfetamin, 10 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bu kapsamda, Yenice , Hacıhamzalı ve Günyurdu mahallelerinde 3 ay teknik takip gerçekleştiren ekipler, 9 farklı adrese operasyon düzenledi.

Jandarma ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu imal ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

PSG'de teknik direktör Thomas Tuchel ile yollar ayrıldı

Gelecek Partisi'nde istifa şoku! 5 ilçe teşkilatı daha görevi bıraktı

Eşi kanlar içerisinde buldu! Dolandırılmayı hazmedemeyince mesaj bırakıp intihar etti

Babacan, kardeşinin başörtüsü taktığı için 3 kez üniversiteden uzaklaştırıldığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu

WhatsApp yılbaşından itibaren iOS 9 ve Android 4.0.3 yazılımlı cihazlarda çalışmayacak

Son Dakika: 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ücretleri belli oldu! En yüksek 50 bin 17 lira olacak