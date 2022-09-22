Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, ikisi ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.