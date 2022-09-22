Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

22.09.2022 14:46
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen Mezitli ve Tarsus ilçelerindeki adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde 562 gram esrar, 300 kök Hint keneviri ve 480 uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, ikisi ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
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