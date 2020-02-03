Mersin'de uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Atayurrt Mahallesi'nde durumunda şüphe edilen bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 370 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.