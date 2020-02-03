Mersin'de uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Atayurrt Mahallesi'nde durumunda şüphe edilen bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 370 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Silifke, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:44 Kaynak: AA
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