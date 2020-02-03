Mersin'de uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı
6 saat önce
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:44 Kaynak: AA
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Atayurrt Mahallesi'nde durumunda şüphe edilen bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 370 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
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