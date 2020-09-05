Mersin'de uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında iki şüpheli tutuklandı.

Anamur Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mersin ve Antalya'dan ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Çarıklar Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen A.S'nin adresten kaçtığını tespit etti.

İlçede arama başlatan ekipler, A.S'yi aynı mahallede yakaladı.

Ekipler, düzenledikleri başka bir operasyonda da ilçe merkezinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen G.H'yi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.