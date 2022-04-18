Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı

18.04.2022 10:33
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alından 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alından 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen zanlılara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda A.V, M.C.A, M.A, A.Y, B.S, C.B, B.A, H.Ö, S.D, M.G. ve H.S'yi gözaltına aldı.

Adreslerde 1554 sentetik hap, esrar, 2 tabanca ve 24 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.S, M.A. ve H.Ö. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Uyuşturucu Ticareti, Münir Karaloğlu, Narkotik, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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