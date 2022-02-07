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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

07.02.2022 11:16
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Hürriyet Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda 166 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Uyuşturucu, Jandarma, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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