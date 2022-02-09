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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

09.02.2022 11:09
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde bulunduğu bilgisini aldıkları bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Araçta, bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.B, T.A. ve G.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan C.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

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Uyuşturucu, Hisarcık, Silifke, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
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