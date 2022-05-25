Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullananlara ve sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde, bir miktar satışa hazır sentetik uyuşturucu, yeşil reçeteyle satılan 6 hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 910 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.