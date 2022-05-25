Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

25.05.2022 10:22
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullananlara ve sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde, bir miktar satışa hazır sentetik uyuşturucu, yeşil reçeteyle satılan 6 hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 910 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Uyuşturucu, Kaçakçılık, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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