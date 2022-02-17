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Mersin'de uyuşturucu satan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Mersin'de uyuşturucu satan 2 kişi yakalandı

17.02.2022 10:58
Mersin'de uyuşturucu satan 2 kişi yakalandı

Mersin polisi, ruhsatsız tabanca bulunduran, uyuşturucu kullandığı ve sattığı iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Mersin polisi, ruhsatsız tabanca bulunduran, uyuşturucu kullandığı ve sattığı iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mezitli ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, ilçede ruhsatsız tabanca bulunduran, uyuşturucu kullanan ve satışını yapan 2 kişiyi belirledi. Bunun üzerine belirlenen P.F. ve D.T.'nin adresine operasyon yapan ekipler, adreste yaptıkları aramalarda 20 gram kubar esrar, 2 ruhsatsız tabanca ile 216 adet fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MERSİN

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Ruhsatsız Silah, Uyuşturucu, Mezitli, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de uyuşturucu satan 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de uyuşturucu satan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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