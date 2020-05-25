Mersin'de uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına gözaltı - Son Dakika

MERSİN'in Silifke ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Atakent Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Yapraklıkoy mevkiinde bir otomobil içerisinde şüpheli hareketler sergileyen 4 kişiyi durdurdu. Araçta yapılan arama sonucunda 40 gram metamfetamin, 26 gram eroin, 1 ecstasy uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 1 kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin, araçlarında ve üzerlerinde ele geçirilen uyuşturucu maddeyi isimlerini verdiği 3 ayrı kişiden satın aldıklarını söylemesi üzerinde ikinci bir operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonla 3 uyuşturucu satıcısı yakalanarak gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda, 20 gram eroin, 4 gram bonzai, 2 adet uyuşturucu madde içmek için kullanılan düzenek ele geçirildi. Yakalanan 7 şüpheli hakkında soruşturma sürüyor.