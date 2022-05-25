Mersin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 tutuklama - Son Dakika
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Mersin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 tutuklama

25.05.2022 10:44
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 tutuklama

Mersin'in Silifke ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, son 1 hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanan ve satan sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 8 fiş satışa hazır halde metamfetamin, 2 fiş satışa hazır halde bonzai, 6 kullanımı suistimale açık yeşil reçeteye tabi tıbbi ilaç ile uyuşturucu satışından elde edilen 910 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 5'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN

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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı Ürdün ordusu: Uyuşturucu kaçakçılığı dış destekli örgütler tarafından yönetiliyor Ürdün ordusu: Uyuşturucu kaçakçılığı dış destekli örgütler tarafından yönetiliyor
Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Kaçakçılık, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 tutuklama - Son Dakika
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