Mersin'de 1 ayda 46 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik 1 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 46 kişi tutuklanırken, 33 şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 25 Temmuz-25 Ağustos tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, gözaltına alınan 46 şahıs tutuklanırken, 33 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Kullanıcı tabir edilen 352 kişi ise şubeden serbest bırakıldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, 4 kilo 484 gram esrar, 92 gram skunk, 466 kök kenevir, 106 kilo 243 gram eroin, 12 gram kokain, 59 adet ecstasy, 2 milyon 732 adet captagon hap, 205 gram bonzai, 2 kilo 280 gram metamfetamin, 2 bin 229 adet sentetik ecza hap, 8 tabanca, 102 mermi, 3 tüfek, 21 tüfek kartuşu, 17 hassas terazi ile 106 bin 180 lira ele geçirildi. - MERSİN