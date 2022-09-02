Mersin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 kişi tutuklandı

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Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Operasyonda 5 kilo 823 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler merkez Toroslar ilçesine bağlı Kurudere Mahallesinde 2 şahsın, orman arazisine kenevir ektiği ve satış yaptığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste ve ormanlık alanda yapılan aramada 5 kilo 823 gram kubar esrar, 1 tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN