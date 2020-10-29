Mersin'in Erdemli ilçesinde, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çarşı ve mahalle bekçileri, Merkez Mahallesi'nde şüphelendikleri M.K'dan kimliğini istedi.
Ekiplerden kaçan ve kısa sürede yakalanan şüphelinin üzerinde 5 gram uyuşturucu ele geçirildi.
M.K'nin ifadesinde, uyuşturucuyu B.B'den aldığını söylemesi üzerine ekipler soruşturmayı genişletti.
İkametine düzenlenen operasyonda 95 gram uyuşturucu bulunan ve gözaltına alınan B.B, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mersin'de uyuşturucu sattığı iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika