Mersin'de uyuşturucu sattığı iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika

İkametine düzenlenen operasyonda 95 gram uyuşturucu bulunan ve gözaltına alınan B.B, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çarşı ve mahalle bekçileri, Merkez Mahallesi'nde şüphelendikleri M.K'dan kimliğini istedi.

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