İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Mut ilçesi Narlıdere Mahallesinde 3 şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığını belirledi. Bunun üzerine belirlenen şahıslara yönelik operasyon yapan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların ev ve araçlarında yapılan aramada 250 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 1 tabanca ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Uyuşturucu satan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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