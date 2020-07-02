Mersin'de uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Erdemli ve Silifke ilçe emniyet müdürlüklerinin iş birliğinde, turizm sezonu dolayısıyla bölgede uyuşturucu satıcılığı yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.



Ekipler, takip ettikleri bir aracı Erdemli ilçesinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 500 gram bonzai ele geçirildi. Konuyla ilgili S.T. ve S.Ş. adlı şahıslar gözaltına alındı.



Polis, operasyonun devamında bir iş yerinde ise bir miktar bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirdi. İş yeri sahibi A.D.K. adlı kişi de gözaltına alındı. - MERSİN