Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Mersin'in Anamur ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, eroin satışı yaptığı iddia edilen G.H'yi takibe aldı.

Zanlının, Antalya'dan bindiği ticari taksiyle ilçeye uyuşturucu getireceğini belirleyen ekipler, Mersin-Antalya kara yolunda önlem aldı.

Kontrol noktasında durdurulan araçta 80 gram eroin ele geçirildi, G.H. ile taksi sürücüsü P.T. gözaltına alındı.

G.H'nin ikametinde de arama yapan polis, burada da satışa hazır bir miktar esrar ve eroin buldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.H. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, P.T. adli kontrol şartıyla salıverildi.