Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sayköy Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı uyuşturucu sevk ettikleri sırada takibe aldı.
Bir noktada durdurulup aranan araçta, 5 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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