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Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

24.11.2021 10:04
Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sayköy Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı uyuşturucu sevk ettikleri sırada takibe aldı.

Bir noktada durdurulup aranan araçta, 5 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Uyuşturucu Ticareti, Jandarma, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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