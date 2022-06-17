Mersin'de uyuşturucu üretilen evdeki şüpheli tutuklandı, karısı salıverildi - Son Dakika
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Mersin'de uyuşturucu üretilen evdeki şüpheli tutuklandı, karısı salıverildi

17.06.2022 16:55
Mersin'de uyuşturucu üretilen evdeki şüpheli tutuklandı, karısı salıverildi

Mersin'de evlerinde sentetik uyuşturucu ürettikleri iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı, karısı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de evlerinde sentetik uyuşturucu ürettikleri iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı, karısı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi'ndeki bir dairede uyuşturucu imalatı yapıldığını tespit etti.

Adrese çok sayıda polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu M.H. ile karısı Z.H. yakalandı.

İmalathaneye çevrilen evde 18 paket halinde 3 kilo 390 gram sentetik uyuşturucu, 21 şişe uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.H. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, karısı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Mersin'de uyuşturucu üretilen evdeki şüpheli tutuklandı, karısı salıverildi
Mersin'de uyuşturucu üretilen evdeki şüpheli tutuklandı, karısı salıverildi
Mersin'de uyuşturucu üretilen evdeki şüpheli tutuklandı, karısı salıverildi
Mersin'de uyuşturucu üretilen evdeki şüpheli tutuklandı, karısı salıverildi
Mersin'de uyuşturucu üretilen evdeki şüpheli tutuklandı, karısı salıverildi

YORUMLAR
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Mersin'de 3 kilo 390 gram metamfetamine 1 tutuklama Mersin'de 3 kilo 390 gram metamfetamine 1 tutuklama Kadınlar KADES uygulaması hakkında bilgilendirildi Kadınlar KADES uygulaması hakkında bilgilendirildi
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de uyuşturucu üretilen evdeki şüpheli tutuklandı, karısı salıverildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de uyuşturucu üretilen evdeki şüpheli tutuklandı, karısı salıverildi - Son Dakika
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