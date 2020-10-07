Mersin'de uyuşturucu ve uyarıcı haplar ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de uyuşturucu ve uyarıcı haplar ele geçirildi
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, jandarma ve polis tarafından iki farklı eve yapılan baskında, bir kısmı özel reçeteye tabi çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı niteliği olan hap ele geçirildi.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, jandarma ve polis tarafından iki farklı eve yapılan baskında, bir kısmı özel reçeteye tabi çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı niteliği olan hap ele geçirildi.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Şehitkerim ve Bolatlı Mahalleleri'nde iki eve baskın yapıldı. Yapılan baskında, bir kısmı özel reçeteye tabi 733 uyarıcı ve uyuşturucu hap ile 70 adet uyarıcı jel ele geçirildi.Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
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