Mersin'de uyuşturucuyla mücadele
32 dakika önce
Mersin'de, jandarma ekiplerinin operasyonlarında 292 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:09 Kaynak: AA
'de, jandarma ekiplerinin operasyonlarında 292 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Mezitli
ilçesi ile Anamur
ve Tarsus
ilçelerinde uyuşturucu madde ve yasa dışı kenevir ekimi ile mücadele çalışmaları kapsamında operasyonlar yapıldı.
Çalışmada 292 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
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