Son Dakika Haberleri: Mersin'de uyuşturucuyla mücadele
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Mersin'de uyuşturucuyla mücadele

32 dakika önce

Mersin'de, jandarma ekiplerinin operasyonlarında 292 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Mersin'de uyuşturucuyla mücadele, System.String[]
Mersin'de, jandarma ekiplerinin operasyonlarında 292 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Mezitli ilçesi ile Anamur ve Tarsus ilçelerinde uyuşturucu madde ve yasa dışı kenevir ekimi ile mücadele çalışmaları kapsamında operasyonlar yapıldı.
Çalışmada 292 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:09 Kaynak: AA
Jandarma, Kenevir, Mersin, Güncel
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