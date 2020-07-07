Mersin'de uyuşturucuyla mücadele - Son Dakika

Mersin'de uyuşturucuyla mücadele

Mersin'de polisin şüphelendiği zanlının üzerinde ve evinde yapılan aramada, 810 uyuşturucu hap ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Mersin'de polisin şüphelendiği zanlının üzerinde ve evinde yapılan aramada, 810 uyuşturucu hap ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, merkez Akdeniz ilçesindeki Müftü Köprüsü yakınında gezen R.M'den şüphelendi.

R.M'nin üst aramasında 200 uyuşturucu hap bulan polis, şüphelinin evindeki incelemesinde de 610 uyuşturucu hap, 200 gram bonzai, 40 gramı sıvı 50 gram metamfetamin, 60 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 16:07 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de uyuşturucuyla mücadele - Son Dakika
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