Mersin'de üzerine araç sürdüğü eşinin kardeşi ve kızını yaralayan kişi tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de üzerine araç sürdüğü eşinin kardeşi ve kızını yaralayan kişi tutuklandı

11.11.2020 17:11
Mersin'de üzerine araç sürdüğü eşinin kardeşi ve kızını yaralayan kişi tutuklandı, System.String[]

Mersin'in Akdeniz ilçesinde üzerine araç sürdüğü eşinin kardeşi ve kızının yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde üzerine araç sürdüğü eşinin kardeşi ve kızının yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 çocuk annesi olan N.K, Civanyaylağı Mahallesi'nde kardeşi K.A ve yeğeniyle çocuklarını okula bıraktığı sırada boşanma aşamasında olduğu Gaziantep'te yaşayan eşi S.K. tarafından takip edildiğini fark etti.

Bu sırada idaresindeki hareket halinde olan aracı aile üyelerinin üzerine süren S.K. eşinin kardeşini yaraladı.

Kızı İ.A'nın da araçtayken kolundan tutup sürükleyen S.K. daha sonra olay yerinden kaçtı.

Yaralanan K.A. ve İ.A. hastaneye kaldırıldı.

Akdeniz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşanan olay üzerine takibe aldıkları şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen S.K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gaziantep, Akdeniz, Mersin, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de üzerine araç sürdüğü eşinin kardeşi ve kızını yaralayan kişi tutuklandı - Son Dakika


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