Mersin'de üzerine çelik boru düşen işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Mersin'de, fabrikada çalıştığı sırada üzerine çelik boru düşen işçi, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki boru fabrikasında çalışan Hayri Bodur (39), üzerine çelik boru düşmesi nedeniyle ağır yaralandı.
İhbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası Bodur, kurtarılamadı.
Bodur'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Tarsus ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde toprağa verildi.
Kaynak: AA
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