Mersin'de üzerine çelik boru düşen işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Mersin'de üzerine çelik boru düşen işçi yaşamını yitirdi

12.05.2022 16:40
Mersin'de üzerine çelik boru düşen işçi yaşamını yitirdi

Mersin'de, fabrikada çalıştığı sırada üzerine çelik boru düşen işçi, hayatını kaybetti.

Mersin'de, fabrikada çalıştığı sırada üzerine çelik boru düşen işçi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki boru fabrikasında çalışan Hayri Bodur (39), üzerine çelik boru düşmesi nedeniyle ağır yaralandı.

İhbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası Bodur, kurtarılamadı.

Bodur'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Tarsus ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde toprağa verildi.

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Organize Sanayi Bölgesi, Mersin, Tarsus, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de üzerine çelik boru düşen işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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