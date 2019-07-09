Son Dakika Haberleri: Mersin'de üzüm hasadı başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Mersin'de üzüm hasadı başladı

1 saat önce

TÜRKİYE'nin üzüm ihtiyacının yüzde 5'ini karşılayan Mersin'in Tarsus ilçesinde üzüm hasadı başladı.

Mersin'de üzüm hasadı başladı, System.String[]
TÜRKİYE'nin üzüm ihtiyacının yüzde 5'ini karşılayan Mersin'in Tarsus ilçesinde üzüm hasadı başladı. 
Tarsus'un Sayköy Mahallesi'nde Yalova İncisi ve Trakya İlkeren çeşidi üzümlerin hasadı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, üreticilere eşlik ettiği hasatta, üreticilerin sorunları ve taleplerini dinledi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından üzüm hasadıyla ilgili bir de rapor hazırlandı. Raporda geçtiğimiz yıl yapılan üzüm hasadıyla ilgili karşılaştırmalara ve ürün verim değerlendirilmelerine yer verildi. Geçen yıl Haziran ayının başlarında yapılan hasadın, bu yıl 20 gün geç başladığının kaydedildiği raporda, yıl içinde yaşanan dolu yağışlarının bir önceki yıla göre verimin düşmesine sebep olduğu, üzümde kalite kaybı yaşanmadığı, ancak rekoltede yüzde 40'a yakın düşüş olduğu bilgisi yer aldı. Raporda, ayrıca 2018 yılında ortalama 2-3 ton ürün alan üreticilerin 2019 Haziran ayında ortalama 1,5-2 ton alabildikleri bilgisine yer verildi.


- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:56 Kaynak: DHA
Trakya Bölgesi, Yalova, Tarsus, Mersin, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 yolcusu bulunan otobüs şoförü alkollü çıktı Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul'da yarın sağanak yağış etkili olacak Kahvecinin yaptığını görünce şoke oldu: O günden beri çay içmiyorum Japonya'da bir avuç üzüm 63 bin liraya satıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 15:52:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de üzüm hasadı başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]