Vadideki suyun altında devasa kayaya sıkışıp ölen çocuğu kurtarma çalışması sürüyor - Son Dakika
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Vadideki suyun altında devasa kayaya sıkışıp ölen çocuğu kurtarma çalışması sürüyor

22.08.2022 16:49
Vadideki suyun altında devasa kayaya sıkışıp ölen çocuğu kurtarma çalışması sürüyor

Mersin'de vadiden akan çaya düşen terliğini almak isterken girdaba yakalanıp 30 tonluk kayanın altında sıkışıp ölen 11 yaşındaki çocuğu kurtarma çalışması sürüyor.

Mersin'de vadiden akan çaya düşen terliğini almak isterken girdaba yakalanıp 30 tonluk kayanın altında sıkışıp ölen 11 yaşındaki çocuğu kurtarma çalışması sürüyor.

Olay, dün Erdemli ilçesinde yer alan Kayacı Vadisi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, vadiye ailesiyle piknik yapmaya giden yabancı uyruklu 11 yaşındaki Shwıhneh M. Jamal limonlu çayının kenarında yürürken terliğini düşürdü. Terliğini almak isteyen Jamal dengesini kaybederek suya düştü. Suda kaybolan çocuk için bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, arama kurtarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasında akşam üzeri çocuğun cansız bedeni su altına yaklaşık 30 tonluk kayanın dibinde sıkışmış olarak tespit edildi.

GÜN BOYU KURTARMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Dün yapılan çalışmalarda çocuğun cansız bedeni çıkarılamayınca bugün sabah erken saatler de tekrar çalışma başlatıldı. Çalışmaya Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ile İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıçlar da katıldı. 20 kişilik ekibin yanı sıra vatandaşlarda ekiplere destek oldu. İlk önce 30 tonluk kayanın bir bölümünü kaplayan ve girdap oluşan bölgede suyun önü kesilerek debisi düşürüldü. Dalgıçlar alt ve üst kısımdan çalışma yaptıktan sonra cansız bedeni su altında belirlenen çocuğu kurtarma çalışması yapıldı. Kayanın altında dar bir yerde sıkışan çocuk çıkarılamayınca suyun daha da azaltılması için tekrar çalışma gerçekleştirildi. Aradan 24 saat geçmesine rağmen henüz çocuğun cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılamadı.

Ekiplerin, çocuğun cansız bedenini çıkarana kadar çalışma yapacağı kaydedildi.

(Halil İbrahim Varlı - Hüseyin Yıldız - İHA)

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Mersin, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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