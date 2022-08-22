Dev kayanın altında sıkışan çocuğun cansız bedeni 30 saatlik çalışmayla çıkarıldı - Son Dakika
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Dev kayanın altında sıkışan çocuğun cansız bedeni 30 saatlik çalışmayla çıkarıldı

22.08.2022 23:13
Dev kayanın altında sıkışan çocuğun cansız bedeni 30 saatlik çalışmayla çıkarıldı

Mersin'de vadiden akan çaya düşen terliğini almak isterken suya kapılıp 30 tonluk kayanın altında sıkışan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni ekiplerin 30 saatlik çalışmasıyla çıkarıldı.

Mersin'de vadiden akan çaya düşen terliğini almak isterken suya kapılıp 30 tonluk kayanın altında sıkışan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni ekiplerin 30 saatlik çalışmasıyla çıkarıldı.

Olay, dün Erdemli ilçesinde yer alan Kayacı Vadisi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, vadiye ailesiyle piknik yapmaya giden yabancı uyruklu 11 yaşındaki Shwıhneh M. Jamal limonlu çayının kenarında yürürken terliğini düşürdü. Terliğini almak isteyen Jamal dengesini kaybederek suya düştü. Suda kaybolan çocuk için bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, arama kurtarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasında ilk gün ve bugün gün içinde bir sonuca ulaşılamadı.

Gecede devam eden çalışmalara belediye başkan yardımcılarıyla birlikte Erdemli Belediyesi Fen İşleri'ne bağlı 15 kişilik ekip de dahil oldu. Gün içinde su debisi düşürülen bölgede çalışma yapan belediye ekipleri, önce su yolunu tıkayan bir kayayı kompresörle parçaladı. Ardından ekipler çocuğun altına sıkıştığı 30 tonluk kayanın belirlenen bölümün kırdı. Kırılan bölgeden Erdemli Belediyesi ekipleri, jandarma ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler çocuğun cansız bedeni sıkıştığı devasa kayanın altından çıkarıldı. Cenaze aracına alınan çocuğun cansız bedeni otopsi için ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

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Çaya düşen terliğini almak isteyen çocuk can verdi! Cesedine ulaşma çabaları sürüyor Çaya düşen terliğini almak isteyen çocuk can verdi! Cesedine ulaşma çabaları sürüyor Mersin'deki Sorgun Barajı'nda çalışmalar devam ediyor Mersin'deki Sorgun Barajı'nda çalışmalar devam ediyor
Kaynak: İHA

Jandarma, Mersin, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dev kayanın altında sıkışan çocuğun cansız bedeni 30 saatlik çalışmayla çıkarıldı - Son Dakika

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