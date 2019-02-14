Son Dakika Haberleri: Mersin'de Vahşet

Mersin'de Vahşet

37 dakika önce

Mersin'de 43 yaşındaki iki çocuk annesi Nilüfer Kaya, komşusu tarafından altınları için boğazı kesilerek öldürüldü.

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Mersin'de iki çocuk annesi bir kadın, komşusu tarafından altınları için boğazı kesilerek vahşice öldürüldü.

Merkez Toroslar ilçesi Toroslar Mahallesi'nde eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan Nilüfer Kaya (43), okuldan dönen küçük oğlu tarafından evin koridorunda boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu.

BİLEZİKLERİNİN KAYIP OLDUĞU BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede evin kapısında ya da penceresinde zorlama olmadığını belirlerken, kadının 5 bileziğinin kayıp olduğunu tespit etti.

EKİPLER, KAYIP KOMŞUNUN PEŞİNE DÜŞTÜ

Olayla ilgili inceleme başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet sonrası yeğeniyle birlikte ortadan kaybolan kadının komşusu Hüseyin K. ile Kerem G.'nin peşine düştü. Zanlıların yerlerini belirleyen polis, düzenlenen operasyonla şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

PARA İLE KADINLARI EĞLENDİRMİŞLER

Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan zanlıların, cinayeti kadının bilezikleri için işledikleri, çaldıkları bilezikleri de Tarsus ilçesinde kuyumcuda bozdurduktan sonra parası ile kadınlarla eğlendikleri ortaya çıktı.

"PİŞMANIZ" DEMEKLE YETİNDİLER

İki zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, gazetecilerin sorularına "pişmanız" şeklinde yanıt verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:53 Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa
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