Mersin'de vakalar yüzde 100 arttı, vali sosyal medya hesabından uyardı - Son Dakika

Mersin Valisi Ali İhsan Su, korona virüs vakalarının yüzde yüz 100 artış gösterdiği kentte, vatandaşları sosyal medya hesabından bir kez daha uyardı. Su, "Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam edelim. Önce kendi sağlığımız sonra hepimizin sağlı için" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını, can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde son 2 haftada vaka sayılarının yüzde 100 artış gösterdiği iller arasında Mersin'i saymasının ardında kentte önlemler üst düzeye çıkarıldı. İçişleri Bakanlığı'nın da genelgeleri doğrultusunda özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunabilecekleri yerler ile toplu taşıma araçlarında denetimler sıklaştırılırken, vatandaşlar özellikle maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılıyor.

Mersin Valisi Ali İhsan Su da Mersinlileri sosyal medya hesabından bir kez daha uyardı. Vali Su, "Saygıdeğer Mersinliler" başlığıyla paylaştığı mesajında, "Maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymaya devam edelim. Ev ziyaretlerimizi ve evimize ziyaretçi kabullerini bu süre zarfında erteleyelim. Önce kendi sağlığımız sonra hepimizin sağlığı için" ifadelerini kullandı.

(İHA)