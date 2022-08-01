Ambulansın penceresine kafa atıldığı anlar, sağlık çalışanlarınca kaydedildi. Görüntülerde; koşarak gelen şüphelinin, ambulansa kafa attığı, bu sırada yanına gelen başka biri tarafından uzaklaştırıldığı anlar yer aldı.

Bu sırada koşarak ambulansın yanına gelen ve ismi açıklanmayan şüpheli, önce kapıyı açmaya çalıştı. Kapının açılmaması üzerine ambulansın penceresine kafa atan şüpheli, küfür de etti.

Kaynak: DHA

Akdeniz, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ambulansın penceresine kafa atıp küfürler etti! Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı! - Son Dakika

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