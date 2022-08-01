Ambulansın penceresine kafa atıp küfürler etti! Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı! - Son Dakika
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Ambulansın penceresine kafa atıp küfürler etti! Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı!

01.08.2022 14:14

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, vakaya giden ambulans, bir şahıs tarafından saldırıya uğradı. Ambulansın yanına gelen şahıs, aracın penceresine kafa atıp sağlık çalışanlarına küfürler etti. Beyaz kod verilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı.

Akdeniz ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, 112 acil sağlık ekipleri, ihbar üzerine rahatsızlanan kişi için ambulansla mahalleye gitti.

PENCEREYE KAFA ATIP, KÜFÜRLET ETTİ

Bu sırada koşarak ambulansın yanına gelen ve ismi açıklanmayan şüpheli, önce kapıyı açmaya çalıştı. Kapının açılmaması üzerine ambulansın penceresine kafa atan şüpheli, küfür de etti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ambulansın içinde bulunan sağlık çalışanlarınca 'beyaz kod' verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. İl Sağlık Müdürlüğü'nce olayla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Ambulansın penceresine kafa atıp küfürler yağdıran şüpheli sağlık çalışanlarına dehşeti yaşattı

O ANLAR SAĞLIK ÇALIŞANLARI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Ambulansın penceresine kafa atıldığı anlar, sağlık çalışanlarınca kaydedildi. Görüntülerde; koşarak gelen şüphelinin, ambulansa kafa attığı, bu sırada yanına gelen başka biri tarafından uzaklaştırıldığı anlar yer aldı.

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Ambulansın penceresine kafa attı; o anlar kamerada (3) Ambulansın penceresine kafa attı; o anlar kamerada (3) Mersin yerel haberi | Akdeniz'de patiseriler denetlendi Mersin yerel haberi | Akdeniz'de patiseriler denetlendi
Kaynak: DHA

Akdeniz, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ambulansın penceresine kafa atıp küfürler etti! Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ambulansın penceresine kafa atıp küfürler etti! Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı! - Son Dakika
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