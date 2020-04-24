Mersin'de vatandaşlar evlerinden İstiklal Marşı'nı okudu - Son Dakika

Mersin'de vatandaşlar evlerinden İstiklal Marşı'nı okuduMERSİN'de vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı dolayısıyla evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu.
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24.04.2020 06:53:33. #1.13#
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