Mersin'de vatandaşlar madde bağımlılığına karşı bilgilendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de vatandaşlar madde bağımlılığına karşı bilgilendirildi - Son Dakika

Mersin'de vatandaşlar madde bağımlılığına karşı bilgilendirildi

12 dakika önce

Mersin'de Narko Rehber Projesi kapsamında, vatandaşlar, madde bağımlılığına karşı uyarıldı.

Mersin'de vatandaşlar madde bağımlılığına karşı bilgilendirildi, System.String[]

Mersin'de Narko Rehber Projesi kapsamında, vatandaşlar, madde bağımlılığına karşı uyarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Akdeniz Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerine yönelik madde bağımlılığıyla mücadele ve arzın önlenmesi konularında seminer verildi.

Seminere katılanlara çocuklarıyla iletişim kurmaları konusunda uyarıda bulunan polisler, madde bağımlılığı hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı broşür dağıttı.

Öte yandan ekipler, Tarsus ilçesi Yarenlik alanında da konuyla ilgili broşür dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi.

Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:38 Kaynak: AA
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