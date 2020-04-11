Mersin'de vatandaşlar marketlere akın etti - Son Dakika

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar, Mersin'de de marketlere akın ederek ihtiyaçlarını karşılamak isterken sosyal mesafe uyarılarını hiçe saydı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak ili için açıklanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası Mersin'de market, bakkal, manav ve fırınlarda koşan vatandaşlar büyük yoğunluğa neden olurken, yapılan tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uymadı.

Alışveriş için dışarı çıktığını söyleyen vatandaşlar, "Sokağa çıkma yasağını duyunca hemen dışarı çıktık. Fırın ve marketlerden ihtiyacımızı almak istedik. İnşallah bu virüs biran önce ülkemizden çıkar ve nefes alırız" dedi.

Geç saatlere kadar marketlerde ve manavlarda uzun kuyruklar oluşurken, trafikte de yoğunluk yaşandı.