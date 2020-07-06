Mersin'de vatandaşlar plajlara koştu - Son Dakika

Mersin'de vatandaşlar plajlara koştu

MERSİN'de, pandemi tedbirlerinin gevşetilmesiyle Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahilini dolduran yerli turistler, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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