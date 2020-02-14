Mersin'de vatandaşlar uyuşturucu konusunda bilgilendiriliyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de vatandaşlar uyuşturucu konusunda bilgilendiriliyor - Son Dakika

Mersin'de vatandaşlar uyuşturucu konusunda bilgilendiriliyor

6 saat önce

Mersin Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle, vatandaşlar uyuşturucuya karşı bilinçlendiriliyor.

Mersin'de vatandaşlar uyuşturucu konusunda bilgilendiriliyor, System.String[]

Mersin Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle, vatandaşlar uyuşturucuya karşı bilinçlendiriliyor.


Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz Kent Konseyi Kadın Meclisi'nde, Narko Rehber faaliyetleri çerçevesinde madde bağımlılığı ile mücadele ve arzın önlenmesi konularında seminer verdi. Katılımcılara, 'Çocuklarınızla iletişim kurun, onlarla ilgilenmeyi ihmal etmeyin. Siz dinlemezseniz o zaman çocuklarınızı başkaları dinler' şeklinde uyarılarda bulunan görevliler, ayrıca bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı hazırlanan el broşürleri dağıttı.


'Hayata gülümse, uyuşturucuya hayır de'


Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Hayata gülümse, uyuşturucuya hayır de' projesi kapsamında, Tarsus Yarenlik Alanında bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı hazırlanan el broşürleri dağıttı. - MERSİN

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:29 Kaynak: İHA
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