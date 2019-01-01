Son Dakika Haberleri: Mersin'de Vatandaşlara 5 Bin Fidan Dağıtıldı

Mersin'de Vatandaşlara 5 Bin Fidan Dağıtıldı

1 saat önce

Orman Genel Müdürlüğü talimatları doğrultusunda yeni yıla girerken Mersin'de, halkın yoğun ilgi gösterdiği alışveriş merkezleri ile bölge müdürlüğüne bağlı işletme müdürlüklerinde "Fidan Dik Orman Olsun Yaşanacak Yurdun Olsun" sloganıyla vatandaşlara ücretsiz 5 bin fidan dağıtımı yapıldı.

Mersin'de Vatandaşlara 5 Bin Fidan Dağıtıldı, System.String[]
Orman Genel Müdürlüğü talimatları doğrultusunda yeni yıla girerken Mersin'de, halkın yoğun ilgi gösterdiği alışveriş merkezleri ile bölge müdürlüğüne bağlı işletme müdürlüklerinde "Fidan Dik Orman Olsun Yaşanacak Yurdun Olsun" sloganıyla vatandaşlara ücretsiz 5 bin fidan dağıtımı yapıldı.

Vatandaşlara Forum Mersin Alışveriş Merkezi'nde fidan dağıtımı yapan Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, "Bozulan çevre ve canlı ilişkilerinin, doğal dengenin, bir başka değişle, ekosistemin yeniden tesis edilmesinin, en etkili yöntemi yeşil dokuyu arttırmak, ağaçlandırma yapmak ve bozuk orman alanlarını iyileştirmek ve korumaktır. İşte bu nedenle halkımızı bilinçlendirmek, çocuklarımıza orman sevgisini aşılamak amacıyla, vatandaşlarımıza fidanlıklarımızda ürettiğimiz fidanlarımızdan mavi servi, fıstıkçamı, defne ve keçiboynuzu türlerinden oluşan 5 bin fidanı fidan dik orman olsun yaşanacak yurdun olsun sloganı ile halkımıza ücretsiz dağıtıyoruz. 2018 yılının son günlerinde insanlarımızın yılbaşı kutlamalarında ağaç kesmek yerine fidan dikerek yeni yıla girmelerini istiyoruz. Bu vesileyle tüm halkımızın yeni yılını kutlarım" dedi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Orman Genel Müdürlüğü, Mersin, Güncel
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