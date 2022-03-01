Mersin'de vefat eden cumhuriyet savcısı için tören düzenlendi - Son Dakika

Mersin'de kalp krizi sonucu 53 yaşında hayatını kaybeden cumhuriyet savcısı Yusuf Taner Yıldız için tören yapıldı.
Mersin Adliyesinin önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından Yıldız'ın öz geçmişi okundu.
Törene Yıldız'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Ali İhsan Su, Yargıtay üyesi Mustafa Ercan, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Mersin Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kahveci, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, kurum amirleri ve mesai arkadaşları katıldı.
Dua edilmesinin ardından Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangasınca cenaze aracına taşındı.
Yıldız'ın cenazesi, defnedilmek üzere Erdemli ilçesinin Elvanlı Mahallesi'ne gönderildi.
Kaynak: AA
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