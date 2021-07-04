Mersin'in Erdemli ilçesinde 92 yaşında vefat eden Kore gazisi Halil Gürsoy'un cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verildi.
Gürsoy için Karaahmetli Mahallesi'ndeki İmirzeli Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Kore gazisinin ailesinin yanı sıra Erdemli Kaymakamı Avni Kula, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.
Kılınan namazın ardından Gürsoy'un Türk bayrağına sarılı naaşı, İmirzeli Mezarlığı'nda toprağa verildi.???????
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mersin'de vefat eden Kore gazisi Halil Gürsoy son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika