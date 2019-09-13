Mersin'de velinin okul saldırısı protesto edildi, öğrenciler destek verdi

Mersin'de eğitim sendikaları üyeleri ile okul müdürleri ve öğretmenler, birinci sınıfta okuyan çocuğunun sınıfı değiştirilmediğini iddia ederek okul müdürünün kapısını kırıp, odasını basan veliyi protesto etti. Olayın gerçekleştiği okulun önünde yapılan protesto eylemine, okulda okuyan çocuklar da kendi yazdıkları 'öğretmenime dokunma' yazılı afişlerle destek verdi.



Bugün öğle saatlerinde olayın gerçekleştiği Müfide İlhan İlkokulu önünde bir araya gelen eğitim sendikaları üyeleri, okul müdürleri ile öğretmenler, veli tarafından gerçekleştirilen olayı protesto etti. Afişler ve sloganlar atarak tepkileri dile getiren eğitimcilere, okulda okuyan minik öğrencilerde 'öğretmenime dokunma' yazılı afişlerle destek verdi. Burada konuşan Eğitim Bir-Sen Mersin Şube Başkanı Abdullah Çelik, yapılan saldırılara karşı acilen önlen alınması gerektiğini söyledi. Eğitimcilere yapılan saldırının topluma ve toplumun geleceğine yapılan bir saldırı olduğunu vurgulayan Çelik, "Eğitimcileri hedef alan ve hazin sonuçlara yol açan şiddet sarmalı her bakımdan üzücü olduğu kadar düşündürücüdür. Eğitim çalışanlarımızın şiddete maruz kalmaları asla kabul edilebilir bir durum değildir. Çünkü onlar bütün bir toplumun aklını, duygusunu, dinamiğini, umudunu temsil ederler. Şiddet, ruh düzeni sağlıklı, normal bir insanın başvuracağı bir dil, bir yöntem değildir, olmaz, olamaz, olmamalıdır. Şiddet ve eğitim asla yan yana gelmemesi gereken iki kelimedir ve doğaları gereği birbirine ilgisiz uzaklıkta iki alandır, öyle olmalıdır" diye konuştu.



Öğretmenlik meslek kanununun çıkarılması gerektiğini savunan Çelik, "Öğretmenlerimizin bu şiddet sarmalından kurtarılıp, onlara hak ettikleri değeri verilmesi gerekmektedir. Şiddeti önleyici tedbirleri de kapsayan öğretmen meslek kanunu ivedilikle çıkarılmalı ve hayata geçirilmelidir. Çünkü böyle bir düzenleme olmazsa bu saldırılar devam edecektir. Saldırıların önüne geçilmesi için bu kanunun bir an önce çıkarılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.



Türk Eğitim-Sen Mersin Şube Başkanı Metin Ercan ise şiddeti kınadıkları ve reddettiklerini belirterek, "Şiddet konusunda bütün eğitim çalışanlarının yek vücut şekilde dimdik ayakta olduğunu tüm Türkiye kamuoyuna ilan ediyoruz. Öğretmene ve kamu çalışanlarına yönelik şiddet hadiseleri üzerine ciddi idari ve hukuki tedbirler ivedilikle alınmalıdır. Şiddet vakaları konusunda önleyici ve caydırıcı tedbirleri hayata geçirecek mevzuat düzenlemeleri zaman kaybedilmeksizin hayata geçirilmelidir.



Biz öğretmenler, öğrencilerimiz için varız. En büyük sevinç ve gurur kaynağımız, öğrencilerimizin başarı ve mutluluğudur. Bu okulumuzdaki gibi münferit hadiseler üzerinden öğrencilerimize karşı duyduğumuz sevgi ve sahiplenme hissiyatımızdan kimse şüphe etmesin. Buradan ailelere de çağrıda bulunuyoruz. Çocuklarınız, çocuklarımızdır. Onları daha güzel bir geleceğe hazırlamak için en az sizler kadar istekli olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Takdir edersiniz ki, eğitim, okul, aile ve çevre ile bütün olarak yürütülen bir süreçtir. Sizden tek arzumuz, öğrencilerimizle aramızda oluşturduğumuz sevgi ve saygıya dayalı beraberliğimize katkı sağlamanızdır" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından eğitimciler olaysız bir şekilde dağıldı.



Olayın geçmişi



Edinilen bilgiye göre, olay, 11 Eylül 2019 öğleden sonra merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Müfide İlhan İlkokulunda meydana geldi. K.K. isimli bir veli, birinci sınıfta okuyan çocuğunun sınıfının değiştirilmediğini iddia ederek, okula geldi. Sinirli bir şekilde önce okulun giriş kapısını tekmeleyip, yumruklayan, ardından okul müdürünün kapısına tekme atıp, kırdıktan sonra içeri giren veli, korku dolu anlar yaşattı. Okulda bulunan görevliler ve öğretmenlerin araya girmesiyle okul müdürüne fiziksel bir şiddet uygulayamayan veli, sözlü olarak tehdit ettikten sonra çocuğunu okuldan alarak, evine gitti. Olayın ardından okula polis çağıran müdür Halil Sarı ise veliden şikayetçi oldu. - MERSİN