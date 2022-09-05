Mersin'de devrilen su tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mersin'de devrilen su tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti

05.09.2022 22:14
Mersin'de devrilen su tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti

Mersin'de virajı alamayarak devrilen su tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mersin'de virajı alamayarak devrilen su tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Şemsettin Türkmen idaresindeki 06 DD 7568 plakalı su tankeri, merkez Toroslar ilçesi Gözne Yolu Evrenli rampası civarında şehir merkezine seyir halinde iken viraja girdiği sırada devrildi. Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden araç trafiğine açıldı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Toroslar, Mersin, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de devrilen su tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de devrilen su tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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